Сергей Гапликов возглавил оргкомитет по подготовке и проведению 80-летнего юбилея первого Главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова

Состав организационного комитета утверждён распоряжением Правительства Республики Коми от 29 января 2018 года № 47-р. В состав оргкомитета также вошли Председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Дорофеева, Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин, представители органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, учреждений культуры, науки и образования, общественных организаций. Организационному комитету поручено разработать и утвердить план республиканских мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения Ю.А. Спиридонова. Ответственным органом за координацию данной деятельности определено Министерство национальной политики Республики Коми. *** Юрий Алексеевич Спиридонов родился 1 ноября 1938 года в селе Полтавка Омской области. В 1989-1990 годы – первый секретарь Коми обкома КПСС. В 1990-1994 годы – председатель Верховного Совета Коми АССР. В декабре 1993 года стал членом Совета Федерации первого созыва. До апреля 1994 года являлся членом Комитета по бюджету, валютному, финансовому и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию, в дальнейшем – член Комитета по делам Севера и малочисленных народов. С 1994 по 2001 годы – Глава Республики Коми. С 2003 по 2007 годы – депутат Государственной Думы Российской Федерации четвёртого созыва. 12 августа 2010 года скончался в Сыктывкаре. Похоронен на Краснозатонском кладбище.