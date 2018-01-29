279 миллионов рублей направят на благоустройство улиц, дворов и парков в Республике Коми в 2018 году

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель Председателя Правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Константин Лазарев на заседании Президиума регионального Правительства. Средства выделяются из федерального, республиканского и местных бюджетов. На выполнение муниципальных программ по формированию современной городской среды в 45 населённых пунктах планируется направить около 210 миллионов рублей. Также отдельно на обустройство мест массового отдыха населения в Воркуте предусмотрено более 12 миллионов рублей. Кроме того, в этом году ожидается финансирование не менее 20 проектов в сфере благоустройства на общую сумму свыше 7 миллионов рублей по проекту «Народный бюджет», инициированного Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Также шести муниципальным образованиям, признанным победителями конкурса на лучшее благоустройство улиц, дворовых территорий и проездов к ним зимой, будет предоставлен Грант Главы Республики Коми в размере 50 миллионов рублей. Соглашения с Минстроем России о предоставлении федеральных субсидий на поддержку муниципальных программ и обустройство городских парков будут подписаны в начале февраля. Какие конкретно территории будут благоустроены, покажут результаты рейтингового голосования в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Усинске, Ухте, Печоре и Сосногорске, которое пройдет в 2 этапа: 1 этап – общественное обсуждение; в период с 9 января по 9 февраля граждане данных городов должны определить перечень территорий, по которым будет проходить рейтинговое голосование в марте 2018 года; 2 этап – непосредственно рейтинговое голосование, которым граждане окончательно определят, какие территории будут благоустроены в 2018 году, а также выберут наиболее понравившийся дизайн-проект их обустройства. Голосование для удобства жителей пройдет 18 марта на всех избирательных участках этих городов. По состоянию на 25 января размещено более 50 пунктов сбора предложений, организованы интернет-голосования, проведено 17 мероприятий по общественному обсуждению, собрано более 11 тысяч предложений от граждан. По количеству предложений от граждан лидирует Воркута – около 3800 инициатив, на втором месте Сыктывкар – более 3 тысяч, далее Ухта – свыше 2 тысяч; Инта – более 1200, Печора – 294, Усинск – 47, от жителей Сосногорска поступило пока всего 10 предложений. Также ведётся работа по подготовке к участию республики в федеральном конкурсе проектов благоустройства для малых городов и исторических поселений.