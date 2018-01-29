В 2017 году Республика Коми достигла целевых показателей майских указов Президента по росту оплаты труда в бюджетных сферах

Из регионального бюджета на эти цели по итогам прошлого года был направлен один миллиард двадцать миллионов рублей. Об этом на заседании Президиума Правительства Республики Коми Главе региона Сергею Гапликову доложила министр экономики Марина Анисимова. «Повышение оплаты труда происходило в два этапа. С первого июля – работникам учреждений культуры и педагогическим работникам в сфере дополнительного образования детей и среднего профессионального образования. С первого октября по согласованию с Минздравом России – медицинским работникам», - пояснила министр. – Из всего объёма средств, выделенных в прошлом году из бюджета республики, максимальный объём был направлен на рост заработной платы в сфере культура – 520 миллионов рублей. По итогам года средний рост зарплаты в культуре достиг 31 процента. По соцработникам он еще выше – 34 процента».