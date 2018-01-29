В 2018 году в сельскохозяйственную отрасль Республики Коми будет привлечено более 740 миллионов рублей прямых вложений

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев на заседании Президиума Правительства республики. Сумма прямых субсидий на сельскохозяйственную отрасль региона в прошлом году составила более 140 миллионов рублей. По итогам встречи с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым в конце 2017 года республика дополнительно получила 54 миллиона рублей на завершение строительства фермы на 1200 голов в ООО «Южное». В целом в сельскохозяйственную отрасль в 2017 году привлечено около 200 миллионов рублей прямых вложений. С 2018 года предполагается изменение порядка предоставления субсидий на возмещение прямых понесенных затрат. «Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат пойдут не через бюджет региона, а напрямую сельхозтоваропроизводителю. Субсидирование процентных ставок по льготному кредитованию также будет идти не через бюджет, а напрямую уполномоченным банкам. Если в 2017 году у нас получилось порядка 200 миллионов рублей прямых вложений в отрасль, то в этом году будет почти в 4 раза больше – 740 миллионов рублей», - отметил Анатолий Князев. Вице-премьер также проинформировал, о реализации проектов по устойчивому развитию сельских территорий. Так, в 2017 году в регионе успешно отработаны 6 из 10 направлений (газификация, водопроводные сети, грантовая поддержка местных инициатив, спортивные площадки, комплексное обустройство площадок под жилую застройку, улучшение жилищных условий). Кроме того, при поддержке федерального центра будет построена подъездная дорога с твёрдым покрытием до агрохозяйства «Южное» в Прилузском районе.