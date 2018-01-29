Глава Республики Коми Сергей Гапликов подписал Указ о проведении в Республике Коми Года культуры

В соответствии с документом, Правительству Республики Коми поручено до 1 марта 2018 года сформировать и утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Года культуры. Руководителям органов в системе исполнительной власти Республики Коми поручено запланировать и осуществить соответствующие мероприятия в рамках Года культуры. Органам местного самоуправления, иным органам и организациям на территории Республики Коми рекомендовано запланировать и провести мероприятия в рамках Года культуры. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.