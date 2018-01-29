Распределены субсидии муниципалитетам Республики Коми на поддержку отрасли культуры в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 января 2018 года №37 в 2018 году на указанные цели из республиканского бюджета выделено более 7 миллионов рублей. Настоящим постановлением также утверждён перечень мероприятий на 2018 год, на софинансирование которых предоставляется субсидия на поддержку отрасли культуры. В данный перечень включены следующие мероприятия: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, комплектование книжных фондов библиотек, подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Ознакомиться с текстом документа можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми. Распределение субсидий из бюджета Республики Коми на поддержку отрасли культуры на 2018 год № п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.) 1. Городской округ «Воркута» 195,931 2. Городской округ «Инта» 82,531 3. Городской округ «Сыктывкар» 453,600 4. Городской округ «Усинск» 162,258 5. Городской округ «Ухта» 273,266 6. Городской округ «Вуктыл» 26,700 7. Муниципальный район «Ижемский» 74,961 8. Муниципальный район «Княжпогостский» 165,824 9. Муниципальный район «Койгородский» 152,961 10. Муниципальный район «Корткеросский» 359,431 11. Муниципальный район «Печора» 283,027 12. Муниципальный район «Прилузский» 216,697 13. Муниципальный район «Сосногорск» 124,797 14. Муниципальный район «Сыктывдинский» 180,997 15. Муниципальный район «Сысольский» 196,931 16. Муниципальный район «Троицко-Печорский» 70,827 17. Муниципальный район «Удорский» 275,961 18. Муниципальный район «Усть-Вымский» 162,592 19. Муниципальный район «Усть-Куломский» 3343,794 20. Муниципальный район «Усть-Цилемский» 216,454 Итого 7019,540