Муниципальные власти должны обеспечить оперативное устранение последствий метели на территориях

Такую задачу поставил руководству администраций городов и районов республики заместитель Председателя Правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона Константин Лазарев в ходе селекторного совещания. Совещание К. Лазарев провел сегодня, 27 января, по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова. К. Лазарев обратил внимание на необходимость своевременной очистки улиц и дворов от снега. Коммунальные службы в муниципалитетах устраняют последствия метели, которая продолжается вторые сутки. «На южных территориях республики стихия уже улеглась. Погода налаживается, поэтому жилищно-коммунальным службам необходимо в кратчайшие сроки очистить улицы и дворовые территории от снега. Активно привлекайте к уборке управляющие компании, а если с ними будут какие-то проблемы, подключайте Службу стройжилтехнадзора», – потребовал министр. Константин Лазарев акцентировал внимание руководителей администраций Усинска, Воркуты, Печоры, Сосногорска, где еще продолжают сохраняться неблагоприятные погодные условия, на то, чтобы между населенными пунктами была обеспечена дорожная связь для проезда экстренных служб. Напомним, по прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в период с 26 по 27 января территория Республики Коми попала под влияние активного атлантического циклона, усиление ветра достигало скорости до 9 - 14 м/с, порывами 18-24 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение на всей территории республики.