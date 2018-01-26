Коми журналистика отмечает вековой юбилей

Со 100-летием региональной прессы работников отрасли поздравил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Торжественное собрание состоялось в концертном зале Коми республиканской филармонии. «Профессия журналиста почётна, ответственна, но в то же время сложна и подчас опасна. Безусловно, те, кто посвятил свою жизнь этой нелёгкой, но интересной профессии, достойны признания. Поэтому решением Президента России Владимира Владимировича Путина впервые будет введено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Уверен, что среди сотрудников и ветеранов республиканских редакций есть немало тех, кто достоин этого высокого звания», - отметил Сергей Гапликов. Глава региона также отметил, что молодое поколение должно равняться на ветеранов. Пользуясь случаем, Сергей Гапликов поблагодарил за патриотизм и преданность профессии Никона Кондратьевича Хатанзейского – ветерана Великой Отечественной войны и легенду коми журналистики с более чем 60-летним стажем. Почётному гостю Глава Республики Коми вручил Благодарственное письмо и памятный подарок. СМИ играют важную роль в жизни общества. Газеты, особенно в сельской глубинке, по-прежнему являются основным источником информации. Понимая это, Правительство республики оказывает поддержку редакциям «районок». Так, в 2017 году впервые за последние 20 лет за счёт республиканского бюджета проведён ремонт в ряде редакций районных газет, сохраняется грантовая поддержка. Всего за два последних года на финансирование средств массовой информации из республиканского бюджета выделено 340 млн рублей. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил работников отрасли за высокий профессионализм и творческий подход к работе, преданность своему делу, живой интерес к жизни общества и патриотический настрой, пожелав им крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых профессиональных находок. Также глава региона вручил ряду сотрудников республиканских СМИ государственные награды. *** Указом Главы Республики Коми за заслуги перед Республикой Коми Почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено: Ладановой Галине Ивановне – режиссеру телевидения службы тематического вещания Филиала Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании «Коми гор»; Мышенковой Галине Ефимовне – корректору автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», Прилузский район; Пивкину Александру Григорьевичу – директору дирекции национального телевещания акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал»; Указом Главы Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми Почётной Грамотой Республики Коми награждены: Артеев Артур Борисович – корреспондент отдела политики, экономики, социальных проблем, истории и культуры автономного учреждения «Редакция газеты «Республика»; Беляева Надежда Алексеевна – бухгалтер автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», Прилузский район; Канев Василий Владимирович – специальный корреспондент отдела подготовки информационных программ телевидения Филиала Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании «Коми гор»; Макарова Екатерина Васильевна – редактор отдела газеты «Коми му» автономного учреждения «Издательский дом Коми»; распоряжениями Главы Республики Коми за вклад в развитие коми печати, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу ценным подарком Главы Республики Коми поощрены: Хлыбов Евгений Владимирович – руководитель Автономного учреждения «Редакция республиканского делового журнала «Регион»; Матвеева Любовь Васильевна – заместитель главного редактора Автономного учреждения «Редакция газеты «Новая жизнь», Койгородский район; Благодарность Главы Республики Коми объявлена: Иванову Игорю Владимировичу – руководителю-главному редактору Автономного учреждения «Редакция газеты «Эскöм»; Липиной Лидии Егоровне – руководителю – главному редактору автономного учреждения «Редакция газеты «Парма гор», Усть-Куломский район; Макаровой Галине Валерьяновне – главному редактору газеты «Йöлöга» автономного учреждения «Издательский дом Коми»; Потехиной Анне Александровне – редактору отдела политики, экономики, социальных проблем Автономного учреждения «Редакция газеты «Республика»; Савиной Елене Николаевне – исполняющему обязанности руководителя-главного редактора автономного учреждения «Редакция газеты «Заря», Троицко-Печорский район; Тимченко Валентину Валерьевичу – руководителю-главному редактору Автономного учреждения «Редакция газеты «Республика»; за вклад в развитие телерадиовещания, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу Благодарность Главы Республики Коми объявлена: Левицкому Геннадию Семеновичу – первому заместителю генерального директора, генеральному продюсеру акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал»; Лапиной Любови Ивановне – шефу-редактору дирекции информационных программ акционерного общества «Коми республиканский телевизионный кан