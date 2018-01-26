Опыт Республики Коми по созданию «Территории добра» получил высокую оценку федеральных экспертов

Глава Республики Коми обсудил с уполномоченными по правам ребёнка в Северо-Западном федеральном округе вопросы поддержки семьи, соблюдения прав детей и защиты их законных интересов. Рабочая встреча Сергея Гапликова с делегацией детских омбудсменов СЗФО состоялась сегодня, 26 января. В Республике Коми наработан положительный опыт в сфере защиты прав и интересов детей. В 2016-2017 годах реализована региональная программа по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра». Программа победила в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получила грант в размере более 12 млн рублей. В рамках реализации программы за последних два года в республике на 10% снизилась численность семей, находящихся в социально опасном положении; на 71% снизилась численность несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств; на 50% снизилось количество фактов жестокого обращения с детьми и подростками. Опыт региона по созданию «Территории добра» получил высокую оценку экспертов VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей», а делегация республики была признана лидером в одной из номинаций. «Благодаря этой программе мы запустили эффективный механизм профилактики жестокого обращения с детьми, к которому подключились практически все институты гражданского общества. Мы внедрили 18 эффективных практик, смогли охватить около 9 тысяч человек и добились ощутимых результатов», - отметил Сергей Гапликов. Глава региона и детские омбудсмены обсудили также вопросы, связанные с защитой подростков от интернет-угроз, обучением детей оленеводов, поддержкой материнства и проведением Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Уполномоченные поблагодарили руководство региона и лично Сергея Гапликова за высокий организационный уровень межрегионального совещания, которое прошло в Сыктывкаре и было посвящено 100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Глава республики предложил проводить подобные встречи на постоянной основе. «У меня есть предложение к вам и к вашим губернаторам – собираться, к примеру, каждые полгода в субъектах Северо-Запада и обсуждать эти темы, делиться информацией, опытом. На такую площадку можно также приглашать Уполномоченного по правам ребёнка Российской Федерации, чтобы обсуждать с ним в том числе и определённые законодательные инициативы», - предложил в завершение беседы Сергей Гапликов.