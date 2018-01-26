Экстренные и оперативные службы Республики Коми работают в режиме повышенной готовности

В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра, снег, метель. О готовности органов управления на местах и ответственных служб к неблагоприятным метеоусловиям Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил сегодня, 26 января, заместитель Председателя Правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Константин Лазарев. «В режиме повышенной готовности работают Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, все подразделения Главного управления МЧС России по Республике Коми. На всех трассах организованы пункты обогрева. Предприятиям, осуществляющим энергоснабжение социальных объектов, даны указания по обеспечению бесперебойного энергоснабжения. Также даны дополнительные указания по расчистке подъездов к социальным объектам, включая больницы, поликлиники и ФАПы, а также иные сооружения. Итоги этой работы мы подведём завтра на селекторном совещании с муниципалитетами», - проинформировал Константин Лазарев. «Я прошу взять на персональный контроль работу по расчистке территорий, особенно труднодоступных. И решать эти вопросы необходимо не по мере их возникновения, а заблаговременно и совместно со всеми, кто должен принимать участие в этой работе. Завтра в первой половине дня доложите мне, как мы справляемся со стихией и как организована соответствующая работа», - поручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в период с 26 по 27 января территория республики будет находиться под влиянием активного атлантического циклона, в связи с чем ожидаются неблагоприятные погодные условия: усиление ветра южной четверти на основной территории до 9 — 14 м/с, порывами 18-24 м/с, в Воркутинском районе 27 января порывами до 24-29 м/с; снег с ухудшением видимости до 200 — 500 м, метель.