Приёмная кампания в первые классы стартует в Республике Коми

Родителям будут доступны два варианта подачи заявления в 1 класс: лично и в электронной форме. Впервые в республике масштабно реализована электронная запись в школы. Приём заявлений начнется согласно датам, утверждённым в каждом муниципалитете индивидуально. Сводная информация представлена Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми (см. таблицу ниже). В пяти муниципалитетах Коми – Сосногорске, Инте, Усть-Куломе, Удорском и Ижемском районах – электронная кампания начнётся позже срока, идёт согласование необходимой документации. Для указанных районов республики родителям доступна возможность обратиться с заявлением на приём в первый класс непосредственно в школу. Электронная запись в 1 класс будет открыта на сайте вшколу2018.рф. Подать заявление в такой форме смогут родители или законные представители, используя учётную запись портала Госуслуг. Если у вас нет регистрации, вы ещё успеете её получить: В Центре обслуживания. Возьмите с собой паспорт и СНИЛС и обратитесь в один из офисов Центра обслуживания. Сотрудники сами создадут подтверждённую учётную запись. Самостоятельно. Как зарегистрироваться самому, читайте в отдельной статье на портале госуслуг Коми. Муниципальное образование Начало приёма Подача заявления в электронной форме Телефон для справок Воркута 01.02.2018 8:00 + 8 (82151) 3-30-68, 8 (82151) 3-31-55 Вуктыл 01.02.2018 8:30 + 8 (82146) 2-13-54 Ижемский 31.01.2018 9:00 – 8 (82140) 9-40-53 Инта 01.02.2018 9:00 – 8 (82145) 6-17-21 Княжпогостский 01.02.2018 9:00 + 8 (82139) 2-25-94 Койгородский 01.02.2018 8:45 + 8 (82132) 9-12-42 Корткеросский 01.02.2018 8:00 + 8 (82136) 9-23-93 Печора 31.01.2018 9:00 + 8 (82142) 3-04-25 Прилузский 01.02.2018 9:00 + 8 (82133) 2-16-74 Сыктывдинский 01.02.2018 8:00 + 8 (82130) 7-11-24, 8 (82130) 7-16-73 Сосногорск 01.02.2018 9:00 – 8 (82149) 5-63-67 Сыктывкар 30.01.2018 8:00 + 8 (8212) 44-86-29, 8 (8212) 24-15-52 Сысольский 01.02.2018 8:00 + 8 (82131) 9-18-71, 8 (82131) 9-11-48 Троицко-Печорский 01.02.2018 9:00 + 8 (82138) 9-78-69 Удорский 01.02.2018 9:00 – 8 (82135) 3-38-81 Усинск 01.02.2018 8:50 + 8 (82144) 4-92-83 Усть-Вымский 01.02.2018 8:00 + 8 (82134) 2-82-28 Усть-Куломский 01.02.2018 9:00 – 8 (82137) 9-35-62, 8 (82137) 9-36-84 Усть-Цилемский 01.02.2018 8:00 + 8 (82141) 9-24-37 Ухта 29.01.2018 8:00 + 8 (82167) 6-05-83