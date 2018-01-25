В Республике Коми 152 ребёнка из числа детей-сирот обрели семью и дом в 2017 году

Глава региона Сергей Гапликов принял участие в межрегиональном совещании, посвящённом 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое состоялось сегодня в Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова. Вопросам защиты детства и материнства сегодня уделяется большое внимание на федеральном уровне. С 2018 года по поручению Президента России Владимира Путина значительно расширен перечень мер их поддержки. «Президент страны объявил 2018 год в России Десятилетием детства. Это обязывает нас более пристально и внимательно смотреть на изменения, происходящие в обществе и в семье. Владимир Путин также неоднократно ставил задачу уделять больше внимания укреплению института семьи, не только в социальном, но и духовном, моральном, психологическом и, конечно же, культурном плане. Ребёнок, живущий в полноценной семье, защищён от неблагополучия и вопросов, связанных с социальной неустроенностью», - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В рамках Десятилетия детства особое внимание будет уделено работе с трудными детьми и подростками, несовершеннолетними, совершившими правонарушения. В эту деятельность включено большое количество субъектов профилактики, где одна из ведущих ролей принадлежит комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сегодня в этой работе достигнуты значительные результаты. В частности, в Республике Коми уменьшается количество семей, состоящих на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По итогам прошлого года на 20% снизился уровень подростковой преступности, в 8 раз меньше несовершеннолетних совершили преступления в состоянии наркотического опьянения, в 2 раза уменьшилось число детей, совершивших суицид. За прошлый год 152 ребенка из числа детей-сирот обрели семью и дом. «За этими цифрами стоят конкретные люди и конкретная работа, которую они проводят с каждым ребёнком. Пока есть дети, которые нуждаются в нашей помощи, пока существует проблема преступности среди детей, социального сиротства, мы с вами должны бороться за каждого ребенка, за его настоящее и будущее», - подчеркнул Сергей Гапликов. Глава региона поблагодарил сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также работников правоохранительных органов за профессионализм, терпение, чуткость, ответственное отношение к работе. Сергей Гапликов пожелал конструктивного диалога и взаимопонимания в выработке совместных решений, а также вручил благодарственные письма. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образована 14 января 1918 года Декретом совета народных комиссаров в целях защиты детей от негативных влияний социальной среды и организации борьбы с правонарушениями несовершеннолетних. На протяжении столетия уникальный институт стоит на страже прав детей и в любой ситуации готов прийти к ним на помощь. *** За многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации Благодарственные письма вручены: Ватченко Надежде Владимировне – ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципальный район «Койгородский»; Крапивиной Евгении Валентиновне – ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района городского округа «Сыктывкар»; Ручке Анне Ивановне – председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар»; Струтинской Нелли Леонидовне – уполномоченному при Главе Республики Коми по правам ребенка; Шешуковой Ирине Герасимовне – заведующей отделом обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми.