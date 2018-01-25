Поздравление Главы Республики Коми с Днём российского студенчества

«Уважаемые студенты! Дорогие друзья! Поздравляю с Днём российского студенчества! Студенчество – замечательная пора в жизни, это особый этап, когда человек не просто получает знания и навыки, которые пригодятся в жизни, но и определяет для себя, каким будет его дальнейшая жизнь, в какой сфере он будет добиваться профессиональных успехов, с кем будет идти по жизни. Это ещё и период, когда есть прекрасное ощущение уверенности в себе и своих силах, желание горы свернуть и изменить жизнь вокруг себя. Приятно отметить, что наша молодёжь – талантливая, энергичная, активная и целеустремленная. Наши студенты успевают не только учиться и заниматься научной деятельностью, но и добиваться успехов в спорте и творчестве, вести активную общественную жизнь. Уже сегодня студенты республики вносят огромный вклад в развитие волонтёрского движения. Уверен, что в Год добровольца, объявленный Президентом России В.В.Путиным, волонтёрское движение республики выйдет на новый уровень и привлечет в свои ряды ещё больше студентов, а Год культуры в республике откроет новые таланты среди молодёжи. Дорогие друзья, я желаю вам здоровья, успехов в учебе, самореализации в выбранной профессии, общественной работе и достижения самых смелых целей!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов