Задача номер один – обеспечить безопасность детей на дорогах, улицах и в школах

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе заседания коллегии регионального МВД, посвящённого итогам работы в 2017 году. Глава республики отметил, что каждое из направлений деятельности правоохранительных органов имеет важное значение. Безусловным приоритетом являются борьба с экономическими преступлениями, коррупцией, противостояние экстремизму и терроризму, борьба с незаконным распространением наркотических веществ. Особое внимание Сергей Гапликов обратил на вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей на улицах, дорогах и в образовательных учреждениях. Глава региона напомнил о случаях, произошедших в 2017 году: трагедии в воркутинском посёлке Елецкий и инцидентах с применением пневматического оружия в школах Усинска и Сыктывкара. «Коллеги, если сегодня наши школьники, пусть и в единичных случаях, приходят в школу с пневматическим оружием, то что же будет дальше? И как родители могут быть спокойны, отпуская детей в школу? Считаю, что эти случаи – предмет для серьезной совместной профилактической работы органов внутренних дел и Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми», - подчеркнул глава региона. Также Сергей Гапликов коснулся темы безопасности на дорогах. Начиная с 2012 года смертность на республиканских дорогах снизилась более чем на 32% [со 134 в 2012 году до 89 в 2017 – прим.]. Но несмотря на положительную тенденцию сокращения количества ДТП, а также раненых и погибших в них людей, в автоавариях продолжают гибнуть дети. «В 2017 году, как уже отметил Виктор Николаевич Половников [Министр внутренних дел по Республике Коми – прим.], в ДТП погибло 6 детей. Это значит, что мы где-то не дорабатываем и должны приложить дополнительные усилия для сокращения числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», - обозначил глава региона. Глава Республики Коми также поставил задачу по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. Крайне важное значение имеет работа по профилактике и предупреждению правонарушений. Это общая задача правоохранительных органов и местного самоуправления, - заявил Сергей Гапликов. Муниципалитеты должны оказывать максимальную поддержку органам правопорядка в реализации указанных мероприятий, в том числе обеспечивая надлежащее их финансирование. Завершая выступление Глава Республики Коми поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за совместную работу, пожелав стойкости и успехов в нелёгкой службе.