Александр Беглов и Сергей Гапликов обсудили с врачами республиканского кардиоцентра развитие системы здравоохранения в регионе

Полномочный представитель Президента России в СЗФО и Глава Республики Коми посетили Республиканский кардиологический диспансер, осмотрели отделения реанимации и ангиографии, и пообщались с ведущими специалистами медицинского учреждения. В ходе встречи с врачами кардиоцентра обсуждались вопросы демографической ситуации в регионе, кадрового обеспечения медучреждений, строительства новых медицинских центров. В частности, Александр Беглов отметил важность появления в регионах современных перинатальных центров, один из которых планируется построить в республике. Такие центры, по его словам, позволяют выйти здравоохранению региона на более качественный уровень оказания медицинской помощи, обеспечить безопасное ведение беременности и способствовать снижению осложнений при родовспоможении. Врачи кардиодиспансера также подняли вопрос о создании в республике сосудистого центра, который объединил бы в себе оказание помощи всем категориям пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и с острой недостаточностью мозгового кровообращения. «Если такая необходимость есть, и она будет обоснована, то мы готовы рассматривать проработанные предложения совместно с федеральным Минздравом», – ответил А. Беглов. ***Государственное учреждение Республики Коми «Кардиологический диспансер» является передовым медицинским учреждением, действующим на уровне европейских стандартов с использованием современных медицинских технологий. В кардиологическом диспансере развёрнуто и функционирует 14 отделений на 405 коек, в том числе 95 коек родильного дома, консультативно-диагностическая поликлиника с женской консультацией на 200 посещений в смену. Ежегодно учреждение посещает свыше 40 тысяч пациентов, 48% из которых – жители городов и районов Республики Коми.