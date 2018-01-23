Опыт Республики Коми по сохранению межнационального мира и согласия – достойный пример для других регионов

Об этом заявил полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Беглов во время посещения Дома дружбы народов Республики Коми. Здесь полпред и глава региона Сергей Гапликов обсудили с лидерами национально-культурных автономий вопросы сбережения культуры и традиций народов, проживающих в республике, укрепления гражданского согласия и солидарности. Представители национально-культурных объединений республики рассказали гостям о самобытности своих народов, угостили традиционными блюдами, показали национальные костюмы. Сегодня в Доме дружбы народов представлены 29 национально-культурных автономий и общественных движений региона. На базе учреждения проводятся праздники, собрания, конференции, съезды, выставки, организована работа воскресных школ по изучению национальных языков и культур. «Мне было важно увидеть практический опыт по сохранению межнационального мира и согласия, как выполняются поручения Президента по решению этого вопроса. Я увидел, что в республике реализуются соответствующие программы, есть Дом дружбы народов, где представлено большое количество национальных автономий со своими традициями и людьми. Эти люди работают на общественных началах, с удовольствием делятся своими впечатлениями, своей кухней, языком. И это очень важно, поскольку каждая национальность обогащает наш великий народ», - подчеркнул Александр Беглов. Также полпред и глава региона посетили детский технопарк «Кванториум», осмотрели кабинеты и оборудование учебного центра, пообщались с детьми и педагогами. Экскурсия по кванториуму оставила положительные впечатления. Юные изобретатели продемонстрировали свои достижениях и подарили памятные сувениры. Александр Беглов и Сергей Гапликов пожелали воспитанникам технопарка успехов и новых научных открытий.