Александр Беглов пожелал юным талантам Коми активнее участвовать в проектах образовательного центра «Сириус»

Полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Беглов и глава региона Сергей Гапликов встретились с педагогами и воспитанниками «Гимназии искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А.Спиридонова. Юные дарования и их наставники тепло встретили делегацию: рассказали об истории учреждения, провели экскурсию по отделениям гимназии, а также продемонстрировали свои творческие умения и достижения. Полпред высоко оценил профессионализм преподавателей и созданную ими радостную и творческую атмосферу, которая способствует развитию детских талантов. Руководство учреждения заверило, что уделяет серьёзное внимание и обычному учебному процессу, чтобы учащиеся гимназии полноценно освоили общеобразовательную программу. Общаясь с воспитанниками гимназии, Александр Беглов поблагодарил ребят за их талант и творческие успехи. Он также отметил, что одарённые дети со всей страны имеют возможность реализовывать свой интеллектуальный и личностный потенциал на базе Образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, созданного в 2014 году по инициативе Президента России Владимира Путина. «Я знаю, что воспитанники Гимназии искусств тоже уже побывали в этом уникальном центре, что лишний раз подтверждает, что здесь действительно учатся талантливые дети», – отметил А. Беглов и пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и активнее участвовать в проектах «Сириуса». В Гимназии искусств при Главе Республики Коми обучаются 423 человека, работают 57 педагогов. Учреждение в числе 145 лучших школ страны стала победителем Всероссийского конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского государства». Имена юных музыкантов, художников и танцоров Гимназии вошли в Ежегодную Всероссийскую энциклопедию «Одарённые дети – будущее России». Также полпред совместно с главой региона посетили детский сад №5, введённый в эксплуатацию в марте 2014 года. А. Беглов осмотрел группы, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок, бассейн. Напомним, в Республике Коми целевой показатель, определённый Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в части доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 100%. Глава государства поставил задачу ликвидировать очередь для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Этот вопрос должен быть решен к 2019 году и находится на особом контроле органов власти.