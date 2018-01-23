Александр Беглов и Сергей Гапликов по поручению Президента России поздравили с 90-летием сыктывкарку Александру Кыневу

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и Глава Республики Коми Сергей Гапликов побывали в гостях у труженицы тыла, вдовы участника Великой Отечественной войны Александры Кыневой. Сегодня, 23 января, Александра Яковлевна отмечает 90-летие. Александр Беглов поздравил именинницу от лица Президента России Владимира Путина и себя лично, пожелал ей крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Александра Яковлевна родилась 23 января 1928 года в крестьянской семье в деревне Чукачой Сыктывдинского района. В 1943 году поступила в Сыктывкарское педучилище имени И.А. Куратова на учителя начальных классов. Всю свою жизнь посвятила этому благородному делу: трудилась в детских домах, школе. До сих пор бывшие ученики звонят и интересуются здоровьем, навещают педагога. Супруг именинницы, Кынев Андрей Иванович, ветеран Великой Отечественной войны рано ушел из жизни. У пары родилось четверо детей, пять внуков, семь правнуков. Александра Яковлевна ведёт активную жизнь, ездит на дачу, участвует в жизни внуков и в воспитании правнуков.