В Сыктывкаре состоится IV Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта

Распоряжением Правительства Республики Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению IV Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в городе Сыктывкаре в августе 2018 года, утверждён его состав. Оргкомитет фестиваля возглавил заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев. Ответственным за организацию и координацию деятельности по подготовке и проведению спортивного праздника определено Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. Фестиваль проводится на регулярной основе, начиная с 2014 года, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина о принятии дополнительных мер, направленных на поддержку и развитие национальных видов спорта, на регулярной основе. Мероприятие включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.