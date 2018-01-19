В Республике Коми по программе переселения из аварийного жилья планируется расселить дополнительно 140 многоквартирных домов

Самая большая площадь аварийного жилфонда будет расселена в Печоре. Об этом жителям района сообщил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе рабочего визита в муниципалитет. Во время встречи, прошедшей в формате живого общения, печорцы обсудили с главой региона перспективы развития района и вопросы поддержки общественных инициатив. Реализация программы переселения из аварийного жилья стала одной из основных тем диалога. Напомним, во исполнение майских указов Президента Республика Коми в полном объёме выполнила обязательства по реализации программ переселения из аварийного жилья: ликвидировано более 155 тыс. кв. м. аварийного фонда, свыше 8,5 тыс. граждан переселились в благоустроенные квартиры. Сергей Гапликов проинформировал жителей Печоры, что участие в программе будет продолжено. Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, продлив работу Фонда ЖКХ на переходный период. Правительством республики принято решение расселить дополнительно 140 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года, но ранее не включенных в действующие программы. На это будет направлено более 1 млрд рублей, половину которых выделит федеральный бюджет. Соответствующий пакет документов в конце декабря прошлого года подготовлен и направлен в Государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В Печоре планируется расселить 132 многоквартирных дома, жилищные условия улучшат 1059 граждан. В Сыктывдинском районе расселению подлежит 7 домов, в Троицко-Печорском районе – один.