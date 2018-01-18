Глава Республики Коми поручил региональному Минздраву провести комплексную оценку потребностей Печорской ЦРБ

Такую задачу перед ведомством поставил Сергей Гапликов по итогам встречи с печорскими медиками. В ходе рабочего визита в муниципалитет Глава Республики Коми посетил центральную районную больницу, где осмотрел отделения анестезиологии, реанимации, терапии и гемодиализа, обсудил с врачами вопросы развития отрасли здравоохранения в районе. «Сегодня перед нами стоит задача улучшить условия лечения пациентов и работы медперсонала: привести в порядок техническое состояние медицинских учреждений, оснастить необходимым оборудованием, провести капитальные ремонты в помещениях. Приходя сюда, пациент должен не только получать медицинскую услугу, но и чувствовать себя комфортно», - подчеркнул Сергей Гапликов. Глава региона отметил, что в последние 5 лет в Печоре наблюдается положительная динамика демографических показателей. В основном, за счёт снижения показателей общей смертности и смертности среди лиц трудоспособного возраста. В целом по республике по итогам прошлого года продолжительность жизни населения составила почти 70 лет, а регион занимает 4 место в России по снижению смертности от внешних причин. Это и заслуга медиков, и результат усилий, которые вкладывает сегодня в развитие отрасли руководство страны и республики. В 2017 году в здании главного корпуса Печорской центральной районной больницы проведён капитальный ремонт помещений 3-го этажа, санитарно-гигиенические комнаты оборудованы приспособлениями для маломобильных групп населения, приобретены многоканальный электрокардиограф и бокс микробиологической безопасности, 2 автомобиля скорой медицинской помощи. В ходе встречи печорские медики подняли ряд наболевших вопросов, связанных с потребностью в новом современном оборудовании, проведении капитальных ремонтов, строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, повышении оплаты труда и обеспечении жильём врачей. Специалист акушерско-гинекологического корпуса обратилась с просьбой провести ремонт кровли и заменить старые лифты. «Крыша течёт до первого этажа. Лифты установлены ещё в далёкие 80-ые годы, с тех пор не ремонтировались и не заменялись. Наша акушерско-гинекологическая служба принимает до 1400 пациентов в год, проводит различные операции. И если вдруг мы застрянем с послеоперационными больными в нашем стареньком лифте, ведь может случиться беда», - заявила медработник. Сергей Гапликов поручил региональному Минздраву оказать максимальное содействие учреждению по проведению необходимых ремонтных работ уже в этом году. Также Глава Республики Коми поручил ведомству провести комплексную оценку всех потребностей Печорской ЦРБ, предоставив необходимую информацию по каждому отделению больницы.