Создана информсистема для обсуждения правовой базы Республики Коми

Новая государственная система, созданная в Республике Коми, позволит экспертам и гражданам представлять свои предложения к законам – как уже принятым, так и к разработанным. По поручению руководителя региона Сергея Гапликова (распоряжение Главы Республики Коми от 25.08.2017г. №239-р) и во исполнение указа Президента Российской Федерации Владимира Путина (от 01.04.2016г. №147) создана государственная информационная система «Интернет-портал для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов» - http://pravo.rkomi.ru/. Система призвана стать единым информационным ресурсом по общественному обсуждению НПА госорганов, муниципалитетов и упрощению процесса нормотворчества для его разработчиков. .Новая ГИС обеспечит прозрачность и понятность процедур прохождения проектов нормативных правовых актов на всех стадиях: от инициирования до утверждения. Портал создан на основе информационной системы «Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов НПА результатов их общественного обсуждения». Интернет-портал также обеспечивает инструментарий для проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и независимой антикоррупционной экспертизы. Речь о тех документах, которые затрагивают вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, и требуют общественного и экспертного обсуждения. Портал удобен в навигации. Он содержит разделы: «общая информация о процедурах», «оценка регулирующего воздействия правовых актов на развитие отраслей», «экспертиза действующих актов и оценка фактического воздействия». По мере использования портала станут доступны статистические данные по обсуждениям НПА и их рейтингование по активности обсуждения на разных этапах. Помимо этого, портал позволяет подписаться на интересующие нормативно-правовые акты, опубликованные для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Для участия в общественном обсуждении желающим необходимо пройти простую процедуру регистрации, после которой станет доступен функционал по участию в общественном обсуждении НПА, по предоставлению комментариев, предложений и замечаний для совершенствования разрабатываемых проектов.