На реализацию приоритетных проектов в 2017 году Республика Коми привлекла из федерального бюджета 800 миллионов рублей

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в IX Гайдаровском форуме, который стартовал сегодня в Москве. На одной из панельных дискуссий участники форума обсудили вопросы внедрения проектного управления в регионах, а также обменялись опытом и лучшими практиками. Напомним, задача по внедрению новых подходов к управлению развитием территорий с использованием проектного принципа поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Указом главы государства образован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В Республике Коми система проектного управления внедряется с 2015 года. В настоящее время в регионе реализуется 9 приоритетных проектов по направлениям «Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Моногорода» и «Реформа контрольной и надзорной деятельности». По 5 проектам в 2017 году привлечено федеральное финансирование в объёме порядка 800 миллионов рублей. По линии здравоохранения реализуется проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми». В 2017 году совершено 294 вылета, эвакуировано 403 пациента, в том числе 42 ребёнка. В результате доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, увеличилась более чем на 14%. В рамках направления «Образование» в 2017 году по проекту «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий» утверждён дополнительный объём контрольных цифр приёма граждан на 2017 год по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям – 670 мест. С открытием детского технопарка «Кванториум» по приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для детей» охват детей услугами допобразования в 2017 году составил 68,5 %. По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году благоустроено 96 дворовых, 20 общественных территорий и 1 городской парк. В этом году эта работа будет продолжена в 45 населённых пунктах республики. Завершаются 9 проектов по реконструкциям автомобильных дорог, в том числе ранее запланированного срока сдан в эксплуатацию участок Малая Пера – Ираёль протяжённостью 34,5 километра по концессионному соглашению. Реализуются 13 проектов по разработке проектной документации по реконструкциям автомобильных дорог. Кроме того, дополнительно к приоритетным проектам по стратегическим направлениям развития Российской Федерации в Республике Коми реализуется 7 приоритетных проектов по внедрению федеральных целевых моделей улучшения инвестиционного климата. *** Гайдаровский форум – это международная научно-практическая конференция в области экономики, которая ежегодно проходит в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. На форум съезжаются звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие преподаватели вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института и других), представители российской и зарубежной политической элиты. В этом году организаторами форума было принято решение уйти от традиционной панели и сконцентрироваться на серии мероприятий, построенных на докладах и открытых диалогах. В работе форума принимают участие 670 спикеров, из них 120 - из зарубежных стран, а также около 1700 СМИ. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).