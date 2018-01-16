«Интауголь» возобновит работу до конца марта

Запланированные мероприятия по запуску лавы № 843 выполнены на 64%. Все технические единицы АО «Интауголь» – ремонтно-механический завод, групповая обогатительная фабрика и шахта «Интинская» – подключены к нормальной схеме электроснабжения и работают в штатном режиме. До 30 марта планируется завершение всех монтажных работ в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения монтажа горно-шахтного оборудования в монтажной камере лавы № 843. Как сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, для закупки горно-шахтного оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов АО «Интауголь» проведены торги. Заключены договоры с поставщиками и проведена предоплата в общем объеме на 87% номенклатуры необходимого оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов. Процедура заключения договоров должна завершиться до конца января. В рамках заключенных договоров в АО «Интауголь» уже поступила часть оборудования на сумму 2,249 млн. рублей. Остальное оборудование, запасные части, материалы и комплектующие на общую сумму 293,228 млн рублей поступят в течение ближайших двух месяцев. Напомним, по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова за два последних года на поддержку Интаугля было выделено порядка 1 миллиарда рублей. Правительство региона в течение прошлого года предприняло ряд мер, которые позволили сохранить градообразующее предприятие. О ситуации, сложившейся на предприятии, Сергей Гапликов докладывал Дмитрию Медведеву в июне 2017 года. Премьер-министр поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты «Интауголь» на ритмичный режим работы. Итоговым решением стало подписание распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.11.2017 № 2564-р о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации Минэнерго России 1 201 782 000 рублей. Деньги поступили в Инту в декабре 2017 года, в настоящее время задолженность по выплатам работникам АО «Интауголь» отсутствует.