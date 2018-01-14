Гран-при юбилейного «Василея» получила песня «Чужан грездöй»

Автор музыки - Сергей Кузьмичёв, слова - Ольги Рогожниковой. В этом году фестиваль современной коми песни прошёл в 25-ый раз. По решению жюри диплом победителя получила песня Михаила Аверина «Шондiбан» на стихи Геннадия Юшкова. Второе место присуждено песне Лидии Логиновой – «Висьтасьöм». Третью позицию заняла композиция Ксении Мишариной «Нылӧ», которая также получила приз зрительских симпатий. Напомним, открывая Республиканский фестиваль-конкурс современной коми песни «Василей-2018», глава региона Сергей Гапликов объявил 2018 год Годом культуры в Республике Коми.