Республика Коми вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры

В 2017 году на развитие отрасли региона направлено 1,7 миллиарда рублей. Втрое увеличился объём федеральной поддержки, существенную помощь оказал социально ответственный бизнес. Об этом заявил Сергей Гапликов во время встречи с работниками культуры в Усть-Куломском районе, с которой началась рабочая поездка Главы Республики Коми в муниципалитет. «Для отрасли культуры прошлый год был успешным и плодотворным. Нашу работу оценили на федеральном уровне. Впервые Республика Коми вошла в десятку лучших регионов по темпам развития культуры. Мы получили большую поддержку и сегодня имеем возможность улучшать материально-техническую базу сельских культурных учреждений. Для нас очень важно, открывая двери сельского дома культуры, видеть там праздник», - подчеркнул Сергей Гапликов. Также глава региона отметил, что в прошлом году в рамках майских указов Президента России Владимира Путина на треть увеличена средняя зарплата работников культуры, которая в настоящее время составляет 90% от средней зарплаты в республике. В текущем году планируется довести её до 100%. В 2017 году открыты Усть-Немский Дом культуры и многофункциональный социокультурный центр в селе Кослан Удорского района. Проведены ремонты в 30 учреждениях культуры, в 41 учреждении укреплена материально-техническая база. Впервые масштабная модернизация коснулась 25 муниципальных домов культуры, в которых проведены текущие ремонты, обновлены зрительные залы, закуплено современное оборудование. Обновлено оборудование двух воркутинских театров – драматического и театра кукол, а также открытого осенью Театра юного зрителя, действующего на базе Театра драмы им. Виктора Савина. Республика приняла активное участие в конкурсе Фонда кино по поддержке развития кинотеатров малых городов. В 2017 году победителями в конкурсе стали Клубно-спортивный комплекс города Вуктыла, Кинотеатр «Современник» посёлка Жешарт, Сысольская централизованная клубная система села Визинга и Дом кино и досуга села Объячево. На их развитие было направлено 20 млн рублей. Заметно возросла роль бизнеса в поддержке отрасли. Так, компания «РУСАЛ» выделила 27 млн рублей на строительство социально-досугового центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района. 6 млн рублей выделил «ЛУКОЙЛ» на ремонт муниципальных учреждений культуры. Группа компаний «Ренова» направила 6 млн рублей на проекты в сфере культуры. Совместно с компанией «Газпром» проведён скульптурный симпозиум, капитально отремонтирован Дворец культуры в Ухте, на который организация выделила 150 млн рублей. Положительная практика взаимодействия с социально ответственным бизнесом будет продолжена. В 2017 году сохранена в полном объёме грантовая поддержка в сфере культуры и искусства, поддержано 40 проектов по 5 направлениям. Благодаря этой дополнительной поддержке библиотеки, музеи, дома культуры, театры и другие учреждения культуры и искусства имеют возможность реализовать инновационные творческие идеи и проекты. С 2018 года предусмотрено новое направление поддержки в области народных художественных промыслов. Работники учреждений культуры поблагодарили главу региона за акцию «Добрый Новый Год» и предложили проводить её ежегодно. Директор Дома культуры посёлка Югыдъяг Усть-Куломского района Нина Журавская поблагодарила главу республики за большой вклад в развитие сельских домов культуры: «Нам особенно отрадно и приятно, что мы, творческие люди, работаем не сами по себе, а вместе с государством и ощущаем огромную поддержку. В прошлом году наше учреждение получило новые кресла, за это огромное спасибо. И как продолжение добрых дел, я бы хотела предложить объявить следующий год – Годом культуры». Глава республики инициативу поддержал.