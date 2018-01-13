В Республике Коми стартовал Год культуры

Об этом официально объявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, открывая 25-ый Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей – 2018». «С особым чувством гордости хочу отметить, что перед фестивалем мы встречались с руководителями учреждений культуры республики и районных администраций. Мы обсудили перспективы развития отрасли, задачи, которые стоят перед ней. И мне, как главе республики, поступило предложение – 2018 год в Республике Коми объявить Годом культуры. И, если вы поддерживаете [апплодисменты], то Василей именно то место, где нужно объявить об этом важном событии, - отметил Сергей Гапликов. - Культура – это воспитание, общение, взаимоотношения, это наше всё, она пронизывает нашу жизнь во всех её направлениях. Год культуры должен стать годом обращения к нашему богатейшему наследию. И мы должны сделать всё, чтобы наша республика сохранила то культурное достояние, которым мы сегодня богаты. Именно культура позволяет нам сохраниться как нации, как народу, как стране». На сцене районного Дома культуры села Усть-Кулом фестиваль современной коми песни «Василей» проходит в 25-й раз. В этом году более 30 композиторов представили на конкурс 54 произведения. Из них жюри выбрало на конкурс 14 песен. Глава республики поблагодарил отцов-основателей фестиваля заслуженного работника культуры Российской Федерации, Народного поэта Республики Коми Василия Лодыгина, заслуженного работника культуры Республики Коми, композитора Василия Гущина и заслуженного работника культуры Республики Коми, композитора Василия Чувьюрова. Юбилей «Василея» совпал с юбилеем одного из идейных вдохновителей фестиваля – Василий Чувьюров отмечает сегодня 80-летие. Сергей Гапликов пожелал имениннику крепкого здоровья и творческого вдохновения. Также руководитель региона вручил благодарственные письма организаторам фестиваля за большой вклад в его развитие. На праздник не принято приходить с пустыми руками. Сергей Гапликов исполнил ещё одну приятную миссию – вручил руководителю администрации Усть-Куломского района Сергею Рубану сертификат на приобретение специализированного автотранспорта – передвижного автоклуба, оснащённого музыкальной и видеоаппаратурой, мобильной сценой.