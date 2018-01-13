Поздравление Главы Республики Коми с Днём российской печати

«Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации и полиграфических предприятий республики! Поздравляю вас с Днём российской печати! С момента выхода в свет первой российской газеты и по сегодняшний день у жителей нашей страны всегда было велико доверие к печатному слову, потому что в газетах и журналах всегда работали люди творческие, талантливые и главное – душой болеющие за свою страну, за людей, живущих рядом. Именно эти качества заставляют журналистов поднимать на страницах своих изданий самые острые темы, искать ответы на волнующие их читателей вопросы. И как бы быстро ни развивались электронные средства массовой информации, для многих людей газеты по-прежнему остаются основным источником информации, к которому можно всегда вернуться и перечитать. Особенно важна роль печатных СМИ для развития сельских территорий. Понимая это, мы поддерживаем и будем поддерживать наши печатные издания. В 2017 году нам удалось увеличить объём поддержки республиканских и районных изданий. Впервые за последние 20 лет за счёт республиканского бюджета был проведён ремонт в ряде редакций районных газет. Радует, что печатные издания не стоят на месте, развиваются, выходят в Интернет-пространство, расширяя свою аудиторию. Новые подходы находят отклик у читателей. Проведённый в 2017 году ребрендинг детской газеты «Радуга» и журнала «Регион» позволил существенно увеличить тираж этих изданий. Благодарю всех журналистов, сотрудников редакций, работников издательско-полиграфического комплекса республики за высокий профессионализм и творческий подход к работе. Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, успехов, ярких и интересных материалов, позитивных новостей, роста тиражей и как можно больше преданных читателей!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов