Сергей Гапликов поздравил работников прокуратуры Республики Коми с профессиональным праздником

Глава региона принял участие в торжественном собрании, посвящённом 296-летию со дня образования российской прокуратуры. Сергей Гапликов поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за работу по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и отстаиванию законных интересов жителей республики. Особые слова благодарности Глава Республики Коми выразил ветеранам, многие из которых сегодня личным примером и советом помогают начинающим специалистам овладевать навыками профессии. «Работников прокуратуры отличает особая закалка, честь и доблесть, профессионализм и ответственное отношение к делу. Люди вашей профессии посвящают свою жизнь служению Закону, Отечеству и народу. Добросовестно выполняя служебный долг, вы добиваетесь значительных результатов в профессиональной деятельности», - обратился к сотрудникам ведомства Сергей Гапликов. Глава региона особо отметил работу прокуратуры по защите трудовых прав граждан и снижению задолженности по заработной плате, а также по надзору за реализацией программы переселения из аварийного жилья. Заметно улучшилось в республике и формирование благоприятной деловой среды, сократилось число необоснованных проверок предпринимательской деятельности. «Как справедливо не раз отмечал Президент России Владимир Владимирович Путин: добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надежно защищён со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления. И, конечно, важной составляющей вашего труда является доверие жителей региона, которым вы помогаете защитить законные права и интересы», - подчеркнул Сергей Гапликов.