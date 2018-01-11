50 звонков поступило на Горячую линию Главы Республики Коми в новогодние праздники

Больше всего сигналов принято из Воркуты (12 сигналов). Жители Заполярья обращались по вопросам несвоевременной уборки снега с улиц и крыш, ремонта кровли, сбоев в расписании движения общественного транспорта. Также на Горячую линию Главы Республики Коми с 30 декабря по 8 января обращались жители Сыктывкара, Ухты, Инты, Усинска, Вуктыла, Печоры, Корткеросского, Усть-Вымского, Княжпогостского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского и Сосногнорского районов. Наибольшее количество нареканий – к работе управляющих организаций и коммунальных служб, недоступности медицинских услуг, отсутствию воды и тепла. По ряду звонков приняты оперативные меры. Например, по просьбе жителей села Керес Корткеросского района произведена снегоочистка проезжей части автомобильных дорог от поворота на переправу до посёлка Уръёль.