В Республике Коми началась подготовка к 130-летию со дня рождения выдающегося коми поэта и драматурга Виктора Савина

10.01.2018   Новости Коми
Распоряжением Правительства Республики Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, утверждён его состав. Оргкомитет возглавила заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. Также в его состав вошли министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов, министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева, руководитель администрации муниципального района «Корткеросский» Василий Гончаренко, представители органов исполнительной власти региона, учреждений культуры, науки, общественных организаций.

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