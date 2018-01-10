В Республике Коми началась подготовка к 130-летию со дня рождения выдающегося коми поэта и драматурга Виктора Савина

Распоряжением Правительства Республики Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, утверждён его состав. Оргкомитет возглавила заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. Также в его состав вошли министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов, министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева, руководитель администрации муниципального района «Корткеросский» Василий Гончаренко, представители органов исполнительной власти региона, учреждений культуры, науки, общественных организаций.