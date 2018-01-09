Усиленный режим работы экстренных и оперативных служб в Республике Коми обеспечил максимальную безопасность жителей в новогодние праздники

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл совещание по итогам работы жилищно-коммунального комплекса региона и обеспечения безопасности людей в период новогодних праздников. В совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова и Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин. «В этом году праздничные дни в республике прошли довольно спокойно. В сравнении с прошлым годом зафиксировано минимальное количество аварий на объектах жизнеобеспечения. Со 2 по 3 января были проведены тренировочные учения по устранению аварий на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства. Мобилизационный этап выявил как плюсы, так и минусы готовности органов управления. Но, в целом, все ведомства были мобилизованы, и уровень их готовности к аварийным и экстренным ситуациям по отношению к прошлому году стал гораздо выше. Это признали и наши коллеги из МЧС», - доложила Лариса Максимова. По поручению главы региона проведено расследование причин инцидента, который произошёл накануне Нового года, 30 декабря, в селе Корткерос. Из-за отсутствия должного контроля за работой оборудования в здании центральной котельной произошёл разрыв мазутопровода с последующим возгоранием мазута. Вследствие чего работа котельной была приостановлена, временно прекращена подача тепла на 281 жилой дом и центральную районную больницу. В результате слаженных действий всех служб через час после аварии теплоснабжение потребителям было восстановлено. К виновным, включая руководство филиала и рабочих, будут применены меры дисциплинарного взыскания, - доложила зампред. Есть замечания и к работе управляющих компаний и коммунальных служб. Много жалоб по уборке снега с улиц и дворов поступило от жителей Сыктывкара. Глава Республики Коми поручил проанализировать совместно с администрацией города и надзорными органами качество работы управляющих компаний и по результатам проверки применить к недобросовестным организациям меры воздействия, вплоть до лишения их лицензий. «В ряде муниципалитетов уборка снега была организована по сути в ручном режиме. Я сам неоднократно делал замечания. Лично проехал по южным территориям, по нашим трассам в сторону Усть-Кулома и Ухты. И я недоволен тем, что увидел», - подчеркнул Сергей Гапликов. Глава региона также поручил предоставить аналитический отчёт по сигналам, с которыми жители республики обратились на горячую линию во время праздничных дней. «Прошу доложить, сколько обращений поступило, с каких территорий, какие основные вопросы, и какая ответная реакция на эти сигналы последовала со стороны муниципальных образований. Предоставьте мне к концу недели полный отчёт о том, кто реагировал оперативно и решал вопросы грамотно, а до кого люди достучаться не смогли. Мы не только ещё раз поговорим на эту тему, но и примем соответствующие решения», - заявил Глава Республики Коми.