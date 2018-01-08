Армения поблагодарила Республику Коми за содействие в проведении Дней культуры Армении в России

Благодарственное письмо Министр культуры Армении Армен Амирян направил в адрес Главы Республики Коми Сергея Гапликова. «Позвольте от имени Министерства культуры Республики Армения и от себя лично поблагодарить Вас за оказанное содействие в проведении беспрецедентных по своему масштабу мероприятий в рамках Дней культуры Армении в России, прошедших в октябре сего года в Республике Коми и приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией», - в частности, отмечено в письме. *** Дни Армянской культуры в Республике Коми прошли с 16 по 20 октября. Открытие состоялось 16 октября в Национальной галерее Республики Коми. В этот же день в Республиканском Доме дружбы народов состоятся детский спектакль на русском языке кукольного театра из Армении «Мышонок и комариха» и концертная программа. 17 октября прошёл детский спектакль кукольного театра на армянском языке. 18 октября показ кукольного спектакля «Мышонок и комариха» состоялся в Ухте. Он продолжился концертной программой молодежного творческого коллектива «Аракс» регионального отделения «Союза армян России». В этот же день на территории Храма Новомучеников и исповедников российских, в земле Коми просиявших состоялась установка памятного знака Хачкар, каменной стелы с резным изображением креста, являющейся символом вечности у армян. Закрытие Дней культуры Армении в Республике Коми состоялись 20 октября в Усинске.