В 2018 году Группа компаний «Газпром межрегионгаз» инвестирует в Республику Коми 2 миллиарда рублей

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову сообщил Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» Павел Курлыгин. В ходе рабочей встречи были подведены итоги совместной с Правительством региона деятельности в 2017 году и рассмотрены планы на 2018 год. На территории Республики Коми Группа компаний «Газпром межрегионгаз» представлена дочерними предприятиями ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». Как отметил Павел Курлыгин, в 2017 году реализован ряд крупных проектов, достигнуты все финансово-экономические показатели, перевыполнены производственные планы. По транспортировке и продаже газа в 2017 году план перевыполнен на 15%. В 2018 году продолжится реализация программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми. В программе предусмотрена газификация новых территории, куда в перспективе придет голубое топливо - это центральные и южные районы региона, а также север республики – город Воркута. «В 2017 году у нас подготовлено несколько крупных проектных решений, и в 2018 году начнётся строительство. Таким образом, мы охватим новые территории – это юг Республики Коми до села Визинги, также Корткерос, Сонсогорский и Сыктывдинский районы», - заявил Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта». Павел Курлыгин также сообщил, что в декабре 2017 года генеральный директор группы компаний «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв утвердил лимиты инвестиций на 2018 год. Для Республики Коми они составили 2 миллиарда рублей. Это второй показатель в стране по объёмам инвестиций. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил руководство группы компаний «Газпром межрегионгаз» за плодотворное сотрудничество и выразил уверенность в успешной реализации всех совместных планов, обозначенных на 2018 год.