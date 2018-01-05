В 2018 году РЖД приступит к строительству железнодорожного вокзала в Сосногорске

Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил заместитель начальника Северной железной дороги Тимур Шалашнев. В ходе рабочей встречи также были подведены итоги совместной работы Правительства региона и ОАО «РЖД» в 2017 году. По словам Тимура Шалашнева, проект строительства объекта стоимостью 270 миллионов рублей утверждён дирекцией железнодорожных вокзалов и получил положительное заключение госэкспертизы. «На сегодняшний день все необходимые документы с нашей стороны подписаны. 20 декабря мы отработали на площадке старого железнодорожного вокзала все технические вопросы, подвод коммуникаций. Привезли и установили модульное здание со всеми коммуникациями для временного пребывания пассажиров на время строительства. Как только погода позволит, приступим к строительству», - сообщил Тимур Шалашнев. Используемое сегодня здание Сосногорской станции эксплуатируется более семидесяти лет и в настоящее время не отвечает современным требованиям: отсутствуют условия для ожидания и отдыха пассажиров, не проведены водоснабжение и канализация. Предварительные договорённости о реализации проекта были достигнуты между Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым и Президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым на полях XXI Петербургского международного экономического форума. В соответствии с проектом, новый железнодорожный вокзал будет представлять собой одноэтажное здание в классическом стиле и рассчитан на 50 пассажиров. Здание построят с учётом требований по обслуживанию всех групп населения, в том числе маломобильных граждан. «Приятно слышать очень важную и долгожданную новость. Вижу, что все наши договорённости практически реализованы, и всё готово к началу строительства объекта. Вокзал в Сосногорске будет ценным подарком для жителей региона к 100-летию республики», - отметил Сергей Гапликов. Тимур Шалашнев проинформировал о создании в Сосногорске новых структурных подразделений. 1 декабря 2017 года заработало вагонное депо. С 1 января 2018 года открылась «Путевая механизированная часть», в которую перейдут все боевые единицы снегоуборочных машин специального самоходного подвижного состава. При этом будут созданы дополнительные рабочие места. По словам заместителя начальника Северной железной дороги Тимура Шалашнева, в 2018 году также ожидается начало реализации проекта по развитию Северного широтного хода. В частности, планируется приступить к строительству железной дороги до станции Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа с переходом дорожного моста через реку Обь и соединением со Свердловской железной дорогой. «Проект рассчитан до 2023 года. По окончанию строительства мы получим дополнительный грузооборот, увеличив его практически в 2,5 раза», - прокомментировал Тимур Шалашнев.