Сергей Гапликов выразил соболезнования родственникам и близким погибших в ДТП на автодороге «Ханты-Мансийск – Нягань»

Авария произошла 3 января. В результате столкновения двух автомобилей погибли 10 человек, среди них четверо детей. «От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в страшном дорожно-транспортном происшествии на региональной автодороге «Ханты-Мансийск – Нягань». Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких», - отмечено в правительственной телеграмме, направленной в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Фото ГУ МЧС РФ