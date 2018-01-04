Сергей Гапликов выразил соболезнования родственникам и близким погибших в ДТП на автодороге «Ханты-Мансийск – Нягань»

04.01.2018   Новости Коми
Авария произошла 3 января. В результате столкновения двух автомобилей погибли 10 человек, среди них четверо детей.   «От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в страшном дорожно-транспортном происшествии на региональной автодороге «Ханты-Мансийск – Нягань». Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких», - отмечено в правительственной телеграмме, направленной в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.   Фото ГУ МЧС РФ

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