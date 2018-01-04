При поддержке ОК РУСАЛ в Княжпогостском районе появится новый социокультурный центр

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьёв обсудили перспективы развития сотрудничества, инвестиции в экономику и социальную сферу региона. За последние 2 года ОК РУСАЛ инвестировала в проекты доработки текущего Вежаю-Ворыквинского месторождения и разработки Верхне-Щугорского месторождения более 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на приобретение горнодобывающего оборудования, строительство рудника и выполнение горно-капитальных работ, строительство дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов. Сергей Гапликов отметил, что взаимодействие республики с компанией «Бокситы Тимана» носит конструктивный характер. В текущем году совместная рабочая группа ОК РУСАЛ и регионального Минпрома оценила подготовку разработки Верхне-Щугорского месторождения, запасов которого хватит на более чем 20 лет стабильной добычи. Кроме того, в 2018 году планируется приступить к оценке бокситоносных площадей Тимана на предмет подготовки новых месторождений. В 2017 году в рамках социального партнёрства объединённой компанией выделены средства в размере 10,5 млн рублей на разработку проектной документации и начало строительства социокультурного центра в посёлке Чиньяворык Княжпогостского района. В 2018 году объект планируется ввести в эксплуатацию. На эти цели в корпоративном бюджете компании на 2018 год предусмотрено выделение средств в размере 16,5 млн рублей. В целях оказания содействия развитию республиканской спортивной инфраструктуры в 2017 году РУСАЛ выделил средства на приобретение и установку на лыжном стадионе г. Сыктывкар информационного табло в размере 13,8 млн рублей. Кроме того, компания выступила генеральным спонсором Федерации лыжных гонок Республики Коми и выразила готовность оказать помощь в проведении чемпионата республики. В декабре 2017 года Правительство региона и Акционерное общество «Боксит Тимана» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития лыжных гонок и детского лыжного спорта. По итогам рабочей встречи Сергей Гапликов и Владислав Соловьёв договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество в экономической и социальной сферах.