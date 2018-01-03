В Коми подвели итоги общереспубликанской тренировки по устранению аварий на объектах ЖКХ

По её результатам были отмечены Воркута, Инта и Сыктывдинский район. В этих муниципальных образованиях работа по устранению смоделированных нештатных ситуаций была организована лучше других. Тренировка проводилась 2 и 3 января с участием администраций всех городов и районов региона, экстренных оперативных служб и 11 предприятий жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства. Её цель – проверка готовности органов управления к обеспечению жизнедеятельности населения и объектов экономики на случай нештатных ситуаций в праздничные дни. Противоаварийная тренировка проходила под руководством заместителя председателя Правительства – министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Константина Лазарева, который провёл её в режиме видеоконференцсвязи из Печоры. Об итогах тренировки на совещании сегодня, 3 января, доложил председатель Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Коми Александр Бурцев. По его словам, в ходе проведения тренировки был выявлен ряд недостатков. Так, сигналы оповещения не были приняты в автоматизированном режиме едиными дежурно-диспетчерскими службами Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов. В Сыктывдинском районе при поступлении сигнала о первой вводной в автоматизированном режиме не были оповещены 7 из 22 членов муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Формально отнеслись к проработке вводных в Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. Кроме того, в Усть-Куломском районе не произвели расчёт потребности и подвоза топлива. Не представили план ликвидации аварийных ситуаций Ижемский и Усть-Цилемский районы. Часть выявленных по итогам тренировки недостатков были устранены в ходе её проведения, остальные будут учтены в дальнейшем при совершенствовании работы по устранению возможных аварий на объектах ЖКХ.