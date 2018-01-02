В Коми проходит общереспубликанская тренировка по устранению аварий на объектах ЖКХ

Её цель – поддержание в постоянной готовности сил и средств, обеспечивающих жизнедеятельность населения и объектов экономики в праздничные дни. Противоаварийная тренировка проходит под руководством заместителя Председателя Правительства – министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Константина Лазарева. Её поручил провести Глава региона Сергей Гапликов. Сегодня, 2 января, Сыктывкаре начал работу оперативный штаб по проведению тренировки. В администрации городов и районов направлены вводные по смоделированным нештатным ситуациям, касающимся технологических нарушений на объектах тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения. Ответственные службы и предприятия должны быстро и технически грамотно организовать работу по устранению нарушений. В тренировке участвуют администрации муниципальных образований, экстренные оперативные службы, предприятия региона. Координацию тренировки осуществляет Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Коми. Итоги тренировки будут подведены завтра, 3 января.