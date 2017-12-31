Глава Республики Коми поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детских домов Сыктывкара

В канун праздника Сергей Гапликов посетил Детский дом №3 и Межадорское учебно-опытное хозяйство Детского дома имени Александра Католикова. «Желаю, чтобы у вас в следующем году всё получилось, чтобы вы были здоровы, хорошо учились, и чтобы у вас не было никаких проблем. А мы сделаем всё, чтобы ваша жизнь была благополучная. С наступающим Новым годом, радости и исполнения всех желаний», - пожелал воспитанникам Детского дома №3 Сергей Гапликов. После праздничного концерта, подготовленного ребятами для гостей, глава региона ознакомился с условиями пребывания детей в учреждении. Как сообщила директор Зоя Вахнина, под опекой детского дома №3 находится 60 человек. Кроме основной коррекционной и реабилитационной работы, большое внимание уделяется экологическому и экономическому воспитанию. В игровой форме детей учат предпринимательской деятельности. Учреждённая воспитанниками и сотрудниками компания «Мед олас», в рамках которой производятся и реализуются предметы народных художественных промыслов, стала лучшей компанией России и Европы среди школьников. Ребята своими руками мастерят изделия из бересты, лозы, атласных лент, бисера, а также вяжут крючком. Кроме того, у детей есть возможность примерить на себя разные профессии. 9 воспитанников, которые занимались в военно-патриотическом кружке «Юнкер», поступили высшие военные училища страны. «Все дети одарённые. И мы полностью согласны с позицией нашего Президента Владимира Путина о необходимости создания условий для дополнительного развития детей. Недавно мы ввели экономическое воспитание, благодаря чему некоторые из наших воспитанников сейчас имеют свой бизнес. 10 человек, закончив экономический факультет СГУ имени Сорокина, работают в налоговой службе начальниками отделов, главными бухгалтерами. 3 человека поступили в МГУ по разным направлениям», - поделилась успехами Зоя Вахнина. Воспитанники Детского дома имени Александра Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новогодние праздники трудятся и отдыхают в Межадорском учебно-опытном хозяйстве [структурное подразделение Детского дома – прим.]. Здесь ребята помогают по хозяйству: зимой чистят снег, растапливают баню дровами, трудятся в овощехранилище, делают генеральную уборку в корпусах, помогают на кухне. По словам директора Любови Витенковой, в уходящем году в семьи были приняты 27 детей, на попечении находится 112 мальчишек и девчонок. «Дорогие ребята, мне очень приятно в канун Нового года встретиться с вами в этом уютном доме. Здесь пахнет теплом и добротой. Вы все замечательные, улыбчивые, приветливые и этим создаёте атмосферу сказки и радости. Благодарю ваших воспитателей, отдающих частичку своего сердца, чтобы ваша жизнь наполнялась прекрасными днями и минутами. Пусть такие встречи, как в настоящей семье, случаются почаще. Чтобы мы могли делиться всеми удивительными оттенками нашей многообразной жизни, говорили о нашей замечательной и уникальной республике, её особом духе, особом пути развития. Уверен, став взрослыми, вы поможете в реализации тех планов, которые мы вместе составим, чтобы в будущем ваши дети были счастливы, радовались и улыбались. Всего вам самого доброго здоровья и успехов в учёбе», - пожелал Сергей Гапликов. Глава Республики Коми также ознакомился с условиями проживания детей на территории хозяйства. Гостям показали жилые корпуса, часовню, баню, а также избу для занятий прикладным творчеством, которую ребята восстановили своими силами после пожара.