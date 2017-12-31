Сергей Гапликов поздравил ветеранов отраслей с наступающим Новым годом

В ходе торжественного приёма Глава Республики Коми поблагодарил почётных гостей за вклад в развитие региона и отметил, что их достижения являются лучшим примером для молодого поколения. «Каждый из вас много лет добросовестно трудился на благо республики, не просто состоялся в своей профессии, а по-настоящему внёс огромный вклад в развитие отрасли и региона. Всё то, чем гордится и чем известна наша республика, было достигнуто благодаря вам. Вы всегда демонстрировали ответственную жизненную позицию. Вы – честь, доблесть и слава нашей Родины. Мы гордимся тем, что ваше славное прошлое является основой фундамента для будущего развития нашей республики и нашей страны. В наступающем году я желаю вам, чтобы символ года – Собака – никогда не лаяла на вас, а только учтиво, приветливо подавала лапу. Мирного вам неба над головой, счастья, заботы родных и близких и, конечно же, любви», - поздравил ветеранов с наступающим Новым годом Глава Республики Коми.