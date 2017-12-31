Президент России Владимир Путин поздравляет жителей Республики Коми с наступающим Новым годом и Рождеством

Поздравительная открытка направлена в адрес Главы Республики Коми Сергея Гапликова. «В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее. Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему», - говорится в обращении Владимира Путина. Жителей республики также поздравил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Новый год и Рождество всегда наполнены теплом, улыбками и яркими эмоциями. Эти семейные праздники дарят радость общения с родными, близкими и друзьями. Ведь прекрасное настроение, мечты и надежды новогодней ночи – одни для всех. Именно в эти праздничные дни все мы думаем о хорошем и верим, что это хорошее обязательно сбудется, - ведь это во многом зависит от нас самих. Но какие бы личные планы не строил каждый – всех нас объединяют общие задачи и вера в успех России. Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия», - говорится в обращении премьер-министра.