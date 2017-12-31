Поздравление Главы Республики Коми с Новым годом

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым, 2018-м годом! Провожая год уходящий, мы традиционно подводим итоги и строим планы на будущее. Для каждого из нас 2017-ый год запомнился чем-то своим, особенным. Для республики Коми – это был насыщенный год, в котором было немало добрых дел, важных событий и конкретных достижений, которые стали возможны, в том числе благодаря вашей поддержке, уважаемые земляки. Спасибо вам за активное участие в экономической, общественной и культурной жизни республики, помощь в решении наиболее актуальных для нашего региона задач. Уверен, общими усилиями мы сможем добиться большего, мы обязаны изменить жизнь нашего края к лучшему. Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. В нашей стране его принято встречать в кругу самых близких и родных людей. Я желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира, достатка и благополучия, удачи в делах, успехов и, конечно, исполнения самых заветных желаний! С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов