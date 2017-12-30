Экстренные и оперативные службы Республики Коми усилят режим работы в праздничные дни

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл сегодня контрольное совещание по вопросам обеспечения безопасности людей, бесперебойного функционирования систем обеспечения жизнедеятельности и жилищно-коммунального комплекса в период новогодних и рождественских праздников. Сергей Гапликов поручил организовать постоянное дежурство спасательных служб в местах массовых гуляний и проведения детских праздничных мероприятий, обеспечить бесперебойность работы всех видов транспорта и вокзалов, повторно проверить на предмет противопожарной безопасности учреждения с круглосуточным пребыванием детей и пожилых. «Безопасность людей – прежде всего. Прошу повысить готовность всех спасательных служб и ведомств по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций. Службы скорой и экстренной помощи, Управления «СПАС-КОМИ», вся необходимая техника, в том числе вертолёты, должны быть готовы по первому звонку добраться до нужного места и оказать необходимую помощь. Глав муниципальных образований прошу проверить и подтвердить лично готовность каждого населённого пункта. Удалённые территории должны быть обеспечены всем необходимым. Подчёркиваю, здесь нельзя допустить никаких послаблений и халатного отношения», - акцентировал внимание участников совещания Сергей Гапликов. Глава региона поручил усилить контроль важных и потенциально опасных объектов, обеспечить безаварийность и бесперебойность работы энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики. «Все системы обеспечения жизнедеятельности, в том числе резервные, должны находиться в исправном состоянии. Прошу провести, начиная с сегодняшнего дня и до 12 часов 31 декабря, комплексную проверку функционального состояния всех объектов жизнеобеспечения. Основное внимание необходимо уделить Воркуте, Инте, удалённым территориям. Все службы и ведомства должны работать в режиме повышенной готовности. Прошу глав муниципальных образований предоставить мне соответствующие отчёты о готовности до 12 часов 31 декабря. Я буду круглосуточно на связи. Вы знаете мой телефон. Если возникнет потребность посоветоваться или обсудить какой-то вопрос, готов ответить в любой момент», - заявил Глава Республики Коми. Сергей Гапликов напомнил руководителям городов и районов о персональной ответственности за очистку дорог, улиц и дворов от снега. В праздничные дни эта работа должна быть усилена. В ходе совещания были рассмотрены также вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, соблюдения «комендантского часа» для несовершеннолетних, а также работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и Горячей линии Главы Республики Коми. «Горячая линия должна работать в течении всех праздничных мероприятий, и не в автоматическом режиме. Чтобы звонки принимали люди, дежурные, которые при необходимости оперативно могли связаться с соответствующими службами. Горячая линия Главы должна работать как оперативный штаб», - подчеркнул Сергей Гапликов.