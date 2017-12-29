Юные пациенты Республиканской детской клинической больницы окунулись в новогоднюю сказку

Праздничный утренник с участием Войпеля, Райды, Перы-богатыря, Яг-морта и Кöдзыд пöля для детей устроили артисты Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа». С наступающим Новым Годом и Рождеством малышей также поздравил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Вы все – большие молодцы, очень сильные, мужественные ребята и заслуживаете хорошего праздника. Поэтому в канун Нового года для вас приготовлена особая праздничная программа. Любое желание, которое вы загадаете в этот волшебный день, обязательно исполнится. Сегодня хочу пожелать вам здоровья, не огорчать своих родных и близких - мам, пап, бабушек и дедушек. Вашим родителям желаю терпения, благополучия, побольше радости и улыбок, а мы сделаем для этого всё от нас зависящее», - сказал Сергей Гапликов, пожелав ребятам скорейшего выздоровления и успехов в новом году. Сегодня на лечении в Коми республиканской детской клинической больнице находятся 217 детей, из них 64 малыша до 1 года. Сергей Гапликов встретился с персоналом больницы, посетил детей, находящихся на лечении в онкологическом и травматологическом отделениях, а также передал им подарки от Деда Мороза. *** Республиканская детская клиническая больница - современное лечебное учреждение, оснащённое новейшим лечебно-диагностическим оборудованием, где сконцентрирована высокоспециализированная медицинская помощь детям по 17 профилям. Больница состоит из стационара на 450 коек, из которых 225 – хирургических, 225 - соматических, и консультативной поликлиники на 135 посещений в смену. Ежегодно в учреждении получают лечение более 12 тысяч детей из всех районов и городов Республики Коми, проводится более 4 тысяч оперативных вмешательств в год.