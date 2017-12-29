В Коми республиканской клинической больнице появился современный ангиограф

Сертификат на высокотехнологичный медицинский комплекс главному врачу учреждения Рамазану Абакарову вручил сегодня Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Оборудование позволяет оказывать помощь на современном уровне пациентам с нарушением мозгового кровообращения. Ангиографическая система с интегрированной УЗИ-системой приобретена в рамках республиканского проекта «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми». «За счёт республиканского бюджета мы приобрели 2 ангиографа за 58 миллионов рублей. Данное оборудование позволяет делать малоинвазивные сосудистые операции, пациентам с инсультами и с сосудистой патологией», - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. Второй ангиограф в 2018 году будет установлен в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Комплекс даёт возможность выполнить широкий спектр рентгенохирургических вмешательств на церебральных, брахиоцефальных, мезентериальных, маточных и периферических сосудах. Современное техническое оснащение данной ангиографической системы помогает получать изображения высокого разрешения, имеет дополнительные возможности для специальных нейрорадиологических процедур при ишемических и геморрагических инсультах. «На обычном ангиографе мы видим, как контраст доходит до тромбированного сосуда, а дальше мы не можем увидеть сосуд, потому что контрастное вещество не проникает за тромб. В нашем ангиографе есть уникальная программа, которая позволяет увидеть сосуд за тромбом и его протяжённость. Это позволяет нам сразу определиться с тактикой лечения и удешевить его, поскольку существуют более дорогие методики тромбоэкстракции, - пояснил заведующий рентген-хирургических методов диагностики и лечения Коми республиканской больницы Алексей Раевский. Комплекс имеет самое современное программное обеспечение, установленное в медицинских учреждениях Северо-Западного федерального округа. «Это уникальное оборудование, многофункциональное и, конечно, долгожданное для больницы. Оно позволит оказывать медицинские услуги, которые ранее были недоступны в нашей республике. Мы продолжим оснащать наши медицинские учреждения современным комплексным оборудованием, чтобы высокотехнологичные услуги были доступны как можно большему количеству нуждающихся в такой помощи людей», - заявил Сергей Гапликов. *** Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Коми республиканской больницы создано в 2006 году. Врачи выполняют до 450 операций в год. На базе отделения также проводится до полутора тысяч ангиографических исследований с введением контрастного препарата в год.