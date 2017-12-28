В Республике Коми отмечено снижение подростковой преступности

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл сегодня заседание Антинаркотической комиссии. В ходе совещания представители силовых структур, органов исполнительной власти и муниципальных образований региона подвели итоги совместной работы по профилактике наркотизации населения и противодействию незаконного оборота наркотиков, а также обсудили состояние подростковой преступности. «Воспитание детей и молодёжи – наша с вами основная задача, от которой зависит будущее республики и страны. Напомню, Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предотвращению криминализации подростковой среды. С 2018 года стартует Десятилетие детства, также объявленное Президентом, и нам необходимо реализовать большой комплекс мероприятий, направленных в том числе на защиту нашего подрастающего поколения от пагубного влияния», - обратился к участникам заседания Сергей Гапликов. В Республике Коми в рамках межведомственного сотрудничества организована работа по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних: для учащихся проводятся круглые столы и лекции о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических средств, видеопоказы, индивидуальные и групповые беседы, спортивные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, социально-психологические тестирования. Особое внимание уделяется трудным подросткам и социально неблагополучным семьям. По информации Министерства внутренних дел Республики Коми, за 11 месяцев текущего года общее количество расследованных преступлений с участием несовершеннолетних в регионе сократилось на 26,2% [с 615 до 454 – прим.], а число несовершеннолетних преступников уменьшилось - на 17,3% [с 525 до 434 – прим.]. Удельный вес подростковой преступности снизился на 0,4%. Также по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на четверть уменьшилось количество расследованных преступлений, совершённых детьми в сфере незаконного оборота наркотиков. По итогам заседания Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие, руководителям муниципалитетов взять ситуацию на местах на личный контроль и изыскать дополнительные источники финансирования мероприятий по профилактике наркотизации населения.