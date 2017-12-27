В Республике Коми созданы благоприятные и прозрачные условия ведения бизнеса

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, которое состоялось сегодня в Кремле под председательством Президента России Владимира Путина. Участники совещания рассмотрели вопросы повышения инвестиционной привлекательности регионов страны и обсудили конкретные предложения по формированию комфортных условий для открытия и ведения бизнеса. «Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов», - подчеркнул Владимир Путин, открывая заседание. В настоящее время база инвестиционных проектов Республики Коми насчитывает более 220 проектов на общую сумму свыше полутора триллионов рублей со сроками реализации по отдельным проектам до 20-40 лет. В активной стадии реализации – 30 инвестиционных проектов. В регионе разработан ряд механизмов стимулирования инвестиций в экономику: предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности (в 2017 году на эту поддержку претендуют 5 проектов); предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов для инвесторов, реализующих и (или) планирующих реализацию масштабных инвестпроектов, а также проектов социальной направленности (3 проекта). Совершенствуется нормативно-правовая база путём включения в неё и распространения на субъекты инвестиционной деятельности современных новаций федерального законодательства. В числе новых полномочий Правительства Республики Коми в 2017 году стало возможным заключение от имени республики специального инвестиционного контракта, содержащего, в том числе для инвесторов, гарантии неухудшения условий ведения инвестиционной деятельности на период его действия. В декабре этого года в республике были снижены пороговые значения критериев масштабности для инвестиционных проектов. Соответствующие поправки были внесены в региональное законодательство. Эта мера позволит расширить круг потенциальных инвесторов, которые смогут претендовать на получение господдержки. Для оказания информационной помощи и сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах их реализации в 2017 году была создана Корпорация по развитию Республики Коми. Приняты нормативные правовые акты, регулирующие сферу деятельности по работе с инвесторами и сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Корпорация сопровождает 14 проектов, общая стоимость которых составляет порядка 5,8 млрд рублей. В 2017 году новым элементом системной работы по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми стали целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса (по 12 приоритетным направлениям). Они были разработаны федеральным Правительством по поручению Президента России Владимира Путина. В числе 6 субъектов Российской Федерации Республика Коми подготовила одну из самых качественно проработанных «дорожных карт» по внедрению этих целевых моделей. Успешный опыт региона также отмечен по ряду направлений: «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта», «Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». В числе 7 регионов России республика показала отличный результат по динамике достижения показателей целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» – рост превысил 40 процентных пунктов. Также регион вошёл в число 12 субъектов Российской Федерации, в которых стратегии социально-экономического развития муниципальных образований приняты во всех городах и районах. Фото: kremlin.ru