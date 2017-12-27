В 2017 году Сбербанк увеличил кредитование малого бизнеса Республики Коми почти в 2 раза

Об итогах деятельности банка за 2017-й год и планах взаимодействия на следующий Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил Управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев. По его словам, Сбербанк продолжает наращивать объёмы кредитования предприятий крупного и среднего бизнеса Республики. По итогам 11 месяцев 2017 года предприятиям крупного и среднего бизнеса было выдано 1,9 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 1,28 млрд рублей. К концу этого года ожидается рост объёма выданных кредитов до 2 млрд рублей. «Одной из наиболее значимых сделок этого года можно назвать финансирование проекта одной из нефтедобывающих компаний по приобретению мобильных установок российского производства для бурения скважин с привлечением займа Фонда развития промышленности. Эту сделку можно назвать уникальным опытом, поскольку Республика Коми – второй регион России, в котором был успешно реализован подобный проект», - отметил Андрей Пушкарев. Кредитование малого и микробизнеса в Республике Коми также на подъёме. По прогнозам банка, за 2017-й год объём выданных кредитных средств клиентам малого бизнеса составит 1,6 миллиарда рублей, что на 94% больше чем в 2016-м году. В рамках соглашения с Гарантийным фондом Республики Коми, подписанного в марте этого года, предприятиям малого и микробизнеса уже выдано кредитов на общую сумму более 100 млн. рублей. Также в 2017 году подписан ряд соглашений между Сбербанком и министерствами региона. Совместно с Министерством экономики Республики Коми проводятся круглые столы и выездные семинары по развитию предпринимательства. В рамках соглашения с Корпорацией по развитию Республики Коми банк оказывает содействие в проведении финансового анализа инвестиционных проектов. В результате сотрудничества с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, аграрии республики смогли застраховать более 25 тысяч голов скота с использованием мер господдержки. Кроме этого, Управляющий Коми отделением отметил, что Сбербанк готов активно участвовать в реализации плана по подготовке к 100-летию Республики Коми. По словам Андрея Пушкарева, позитивная динамика наблюдается и в сфере жилищного кредитования - спрос на недвижимость в регионе растёт. Если в прошлом году банк выдал жителям Коми ипотечных кредитов на общую сумму 6,9 млрд рублей, то в планах на 2017 год – увеличить объём выданных кредитов до 8,5 млрд рублей. «Необходимо усилить работу по повышению доступности ипотеки для малообеспеченных граждан, рассмотреть возможности залоговых механизмов, субсидирования, развития социальной ипотеки. Надо проработать этот вопрос с привлечением ресурсов Коми ипотечной компании», - дал поручение Правительству региона Сергей Гапликов по итогам рабочей встречи.