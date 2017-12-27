В смартфоны жителей Коми добавили качества

800 тысяч жителей Республики Коми живут в зоне уверенного приёма сети – почти 90% населения края. За прошедший год новое качество голосовых услуг и интернета смогли оценить абоненты «МегаФон» в населённых пунктах Инта, Печора, Микунь, Емва, Койгородского и Прилузского районов. На днях к ним присоединился Корткерос, где оператор улучшил покрытие и ускорил мобильную передачу данных почти для 5 тысяч сельчан. «Качественный интернет, который всегда с тобой – это новый уровень жизни. И поэтому постоянная совместная работа с телеком-операторами по развитию сети направлена на то, чтобы жители Республики всегда были на связи, могли позвонить близким и воспользоваться мобильным интернетом независимо от местоположения. Важно, что «МегаФон» активно работает в этом направлении, открывая жителям удаленных районов новые возможности», - отметил Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин. «Наши абоненты скачивают в глобальной сети все больше информации. При этом жители небольших сел и деревень порой не уступают по количеству трафика пользователям интернета в мегаполисах. Наша задача – предоставить качественные услуги и хорошую скорость мобильной передачи данных в любом месте, поэтому мы развиваем сеть и устраняем цифровое неравенство», – комментирует директор Сыктывкарского регионального отделения компании «МегаФон» в Коми Александр Канев. Совместная инициатива Правительства Республики Коми и «МегаФона» реализована в рамках обеспечения связью труднодоступных и малочисленных населённых пунктов региона.